EXCLUSIVA: El Tachi busca su versión 2.0 con "Reset"

Relata que su nuevo álbum "Reset" es porque luego de más de cuatro años de ausencia, quería un reinicio de ideas nuevas, con ganas de seguir adelante. "Fue como un reseteo, un reinicio de todo; me perdí un tiempo, pero regresé fresco, fue la primera idea en mente", contó El Tachi.

El ex integrante de New Wave junto a Boza y Yemil; considera que antes tenía el concepto de música comercial o del guetto, pero que ahora no existe eso, "música es música"; "la del guetto es buena y se hace comercial y lo escucha todo tipo de personas; ya no hay divisiones, para los que dicen que les gustaban lo de antes"; y consideró que él es una versión 2.0; ya tenía el tema pensado con Akim (Movie). Además resaltó que en su álbum "Reset", en el tema "12", uno de los productores es de Jamaica, se trata de Frankeyz. Añadió que la canción "Marea", junto a Mariianna y Lanalizer; ha tenido una buena aceptación.

"Muy contento, cualquiera estaría feliz por lo que ha pasado en mi carrera, por darme el apoyo de salir", comentó El Tachi sobre Sech, que además, reveló que tiene temas grabados con él y animó a sus fanáticos a estar pendientes. Destaca que Sech más que amistad, fue un apoyo psicológico y que le brindó algunos tips para sus canciones.

Vida en la cárcel

Para El Tachi, lo más difícil de estar detenido era no estar con la familia, hijos; no poder verlos. "Luego de un año y tanto de pandemia no había visitas, había veces que no escribía tanto de lo que pasaba adentro, me enfocaba más en lo de afuera". Actualmente está bajo libertar vigilada, y tenía que escoger entre trabajar y estudiar, teniendo que estar ocho horas laborando y trabajar en su música en la noche, algo que por lo general se extiende ahsta la madrugada.

Un mensaje de El Tachi para lo jóvenes fue: "Un consejo a los jóvenes, que estudien, piensen en su familia en su futuro; piensen en sus acciones de hoy puedan tener repercusiones en el futuro y que puedan cumplir sus metas, cada día con perseverancia.

Redes Sociales

A la gente le gusta la cosa cruda, espontáneo en redes sociales, es parte de su evolución musical, ya que antes era mas reservado pero ahora está más metido en las redes sociales. En cuanto a la revelación de su tercer hijo (será niña, ya tenía un niño y niña); confesó que quería hacer algo privado, pero alguien grabó y subió todo.