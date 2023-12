Fallece el actor Lee Sun-Kyun, del elenco de Parasite

La muerte de Lee Sun-kyun fue confirmada por la agencia de noticias Yonhap, que detalló lo siguiente: "Un hombre cuadragenario fue encontrado insconsciente en un coche, en un parque, en el centro de Seúl, a las 10:30 a.m., y la policía lo identificó posteriormente como Lee. Había una briqueta de carbón en el asiento del pasajero.... La policía recibió, anteriormente, un reporte de que Lee abandonó su hogar después de escribir una nota parecida a una nota de suicidio".

Lee Sun-kyun enfrentaba una investigación

Este hallazgo ocurre en medio de una investigación que realizan las autoridades coreanas ante la posibilidad de que Lee Sun-kyun consumiera sustancias ilícitas.

El reconocido actor había sido sometido a tres interrogatorios el último de ellos el sábado pasado.

Lee Sun-kyun en todas sus declaraciones descartó la posibilidad del consumo de drogas e incluso habló de que todo se trató de un engaño.

La brillante carrera de Lee Sun-kyun

Desde el 2001 inició su carrera como actor primero de teatro para luego pasar a la televisión y así, sucesivamente al cine.

Series coreanas como El Príncipe del café y Pasta lo convirtieron en un favorito de la audiencia.

Por su lado en el mundo cinematográfico, Lee Sun-kyun logró alzarse con varios reconocimientos. Películas como Paju, All About my wife y A Hard Day dieron otro giro a su carrera.

En 2019, formó parte del elenco de Parasite, película ganadora del Premio Oscar.

Lee Sun-kyun estaba casado con la también actriz Jeon Hye-jin, con quien tuvo dos hijos.