Farruko recibe la Llave de la Ciudad de Panamá por el alcalde Mayer Mizrachi

Farruko recibe la Llave de la Ciudad de Panamá

El artista puertorriqueño Farruko recibió este jueves la Llave de la Ciudad de Panamá de manos del alcalde Mayer Mizrachi, en reconocimiento a su trayectoria internacional y su aporte a la proyección cultural del país.

El reconocimiento fue entregado durante el lanzamiento de su nuevo álbum, realizado en territorio panameño.

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Farruko lanza álbum con artistas locales

El disco titulado “Manda la Plena Moh” fue producido en Panamá y cuenta con la participación de reconocidos artistas y productores nacionales.

Entre los colaboradores destacan:

Renato

Kafu Banton

El Roockie

Boza

Eddy Lover

Akim

K4G

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042476296408572223?s=20&partner=&hide_thread=false El artista puertorriqueño Farruko recibió este jueves la Llave de la Ciudad de Panamá de manos del alcalde @Mayer Mizrachi, "en reconocimiento a su trayectoria internacional y su aporte a la proyección cultural de Panamá".



Este reconocimiento fue entregado durante el lanzamiento… pic.twitter.com/rsIUYR8TAh — Telemetro Reporta (@TReporta) April 10, 2026

Además, el proyecto incluye talento emergente, consolidando una propuesta que mezcla generaciones y estilos dentro de la música urbana.

Reconocimiento a la proyección cultural

La Alcaldía destacó que este tipo de colaboraciones fortalecen la proyección internacional de Panamá como un centro de producción musical en la región.

El reconocimiento a Farruko resalta no solo su carrera artística, sino también su vínculo con la escena musical panameña.