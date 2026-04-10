Farruko recibe la Llave de la Ciudad de Panamá por el alcalde Mayer Mizrachi

El artista puertorriqueño Farruko recibió este jueves la Llave de la Ciudad de Panamá de manos del alcalde Mayer Mizrachi, en reconocimiento a su trayectoria internacional y su aporte a la proyección cultural del país.
Farruko lanza álbum con artistas locales
El disco titulado “Manda la Plena Moh” fue producido en Panamá y cuenta con la participación de reconocidos artistas y productores nacionales.
Entre los colaboradores destacan:
- Renato
- Kafu Banton
- El Roockie
- Boza
- Eddy Lover
- Akim
- K4G
Además, el proyecto incluye talento emergente, consolidando una propuesta que mezcla generaciones y estilos dentro de la música urbana.
Reconocimiento a la proyección cultural
La Alcaldía destacó que este tipo de colaboraciones fortalecen la proyección internacional de Panamá como un centro de producción musical en la región.
El reconocimiento a Farruko resalta no solo su carrera artística, sino también su vínculo con la escena musical panameña.