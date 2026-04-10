Panamá Entretenimiento -  10 de abril de 2026 - 07:38

Farruko recibe la Llave de la Ciudad de Panamá por el alcalde Mayer Mizrachi

Farruko recibió la Llave de la Ciudad de Panamá durante el lanzamiento de su álbum “Manda la Plena Moh”, con participación de artistas panameños.

Farruko recibe la Llave de la Ciudad de Panamá

Farruko recibe la Llave de la Ciudad de Panamá

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El artista puertorriqueño Farruko recibió este jueves la Llave de la Ciudad de Panamá de manos del alcalde Mayer Mizrachi, en reconocimiento a su trayectoria internacional y su aporte a la proyección cultural del país.

El reconocimiento fue entregado durante el lanzamiento de su nuevo álbum, realizado en territorio panameño.

Farruko lanza álbum con artistas locales

El disco titulado “Manda la Plena Moh” fue producido en Panamá y cuenta con la participación de reconocidos artistas y productores nacionales.

Entre los colaboradores destacan:

  • Renato
  • Kafu Banton
  • El Roockie
  • Boza
  • Eddy Lover
  • Akim
  • K4G
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Además, el proyecto incluye talento emergente, consolidando una propuesta que mezcla generaciones y estilos dentro de la música urbana.

Reconocimiento a la proyección cultural

La Alcaldía destacó que este tipo de colaboraciones fortalecen la proyección internacional de Panamá como un centro de producción musical en la región.

El reconocimiento a Farruko resalta no solo su carrera artística, sino también su vínculo con la escena musical panameña.

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