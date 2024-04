Faster envía mensaje contundente ¿a quién será?

Valoro y respeto a las personas que son correctas. A quienes no buscan hacerse a costillas de los demás, si no quierenes trabajan por lo suyo. A lo que respetan a los demás por encima de sus tenencias o capacidades. Valoro y respeto a las personas que son correctas. A quienes no buscan hacerse a costillas de los demás, si no quierenes trabajan por lo suyo. A lo que respetan a los demás por encima de sus tenencias o capacidades.

Empezó diciendo el mejor productor centroamericano segun los Monitor Latino Music Award y agregó que: Todos estamos juntos en el barco de echar palante y esperar mejores días. Hazlo sin dañar, irrespetar o dañar a otros. Saludos..