Fusun y Dilsah crean una tregua en contra de Azize

Fusun llega a la casa de Miran y Reyyan, quiere preguntar por Azize pero se encuentra con Dilsah. Fusun le dice a Dilsah que no es su enemiga y que Azize también le quitó un hijo, que es enemiga de las dos. Le dice que Azize es una sabandija. Fusun le dice que, si necesita algo, ella estará para ella.

Nasuh se topa con Fusun y le dice que si toca a su hijo lo pagará.

Reyyan se preocupa porque no sabe cómo proteger a su familia.

Firat le dice a Azize que tiene que aparecer, Azize no quiere decir la verdad, porque se preocupa por lo que pueda pensar Miran. Azize le dice que tratará de resolverlo.

Miran le dice a Firat si tiene algo que decirle, y le muestra las fotos cuando estaba torturando a la persona que intentó matarlo con el camión. Miran está cansado que le oculten cosas.

Azize está moribunda, pero llega donde Fusun y le dice que nada es lo que ella piensa, Fusun le dice que no mantuvo su palabra y les enseñará quien es Fusun Aslanbey. Azize le dice que si la mata no sabrá quién es su hija. Fusun le dice que tiene que darle a su hija y ella no matará a Hazar.

Miran acude con su padre Hazar, y le pregunta si sabe algo que él no sepa, porque siente que todos le ocultan algo, dice que cayó en vacío y se siente sólo.

Cihan le dice a su hijo Azat, que es mejor hijo de lo que pudo haber deseado, que no pudo ser un padre para él; y justo cuando se iba a entregar, llegó Yaren y le confiesa a Azat que ella mató a Harun. Yaren le pregunta a Azat porque no la entregó a la policía, ella no tiene el valor de entregarse y quiere que él lo haga.

Fusun le dice que le arrebató a su hija, Azize le dice que ella cuido de su hija y que se encariñó.

Miran llega en un momento donde Dilsah y Reyyan están hablando y pide que le cuenten todo. Reyyan le comenta que le dijo a Azra que Azize la mantuvo oculta. Miran le insiste que le diga la verdad, Reyyan le dice que Azize estaba herida por una apuñalada y que la llevó a la cabaña, Miran le recrimina porque no la llevó a un hospital; pero aparece Zehra y le dice que era para proteger a su madre porque ella fue quien atacó a Azize.

Fusun se topa con Azra con la duda de saber quién es ella, y en un momento determinado, le observa una marca en su muñeca que le llamó la atención.