Georgina Rodríguez tampoco se pierde los partidos de Cristiano Junior

La influencer Georgina Rodríguez y sus tres hijos pequeños, los mellizos Eva y Mateo y la benjamina Alana Martina, disfrutaron de un domingo muy futbolero y no precisamente gracias a Cristiano Ronaldo, flamante delantero del Manchester United. En esta ocasión fue su primogénito, Cristiano Junior , quien congregó a la modelo y al resto de sus hermanos alrededor del terreno de juego, ya que se disponía a disputar un reñido partido en calidad de jugador de las categorías inferiores del club inglés.

La estrella de las pasarelas, quien espera gemelos junto con el astro del balón, ha querido presumir abiertamente de la calidad deportiva del heredero natural de su pareja y del apoyo que siempre le ha brindado de cara a sus aspiraciones profesionales. El niño, de once años, lleva media vida formándose en las canteras de los mejores equipos del mundo, de los que también ha formado parte su padre, y ya ha dejado numerosas muestras de su talento y de su voluntad para darlo todo en el campo.



"¡Apoyando a mi hombrecito!", ha escrito Georgina en una publicación de Instagram que vuelve a poner de manifiesto que, pese a no ser su madre biológica, todos y cada uno de los retoños que cría junto al deportista luso son suyos en el sentido más amplio y familiar de la palabra. La maniquí aparece en la instantánea abrazada a Cristiano Junior, enfundado en su chándal de los 'red devils', mientras sus hermanos, perfectamente abrigados para afrontar el frío de Mánchester, miran con interés el entorno en el que se encuentran.



Georgina ha demostrado en infinidad de ocasiones que hace todo lo posible por no separarse de sus niños. Sin ir más lejos, hace unos días publicó una entrañable fotografía que la retrataba sometiéndose a su última ecografía, una cita en la que no faltaron ninguno de sus vástagos pero a la que no pudo acudir el padre de sus futuros retoños.

