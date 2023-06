Gerard Piqué y Clara Chía toman acción legal contra paparazzi

El fotógrafo es conocido por colaborar con programas como Socialité, Sálvame y El Gordo y La Flaca y de seguirle el paso a figuras del espectáculo. Pero en los últimos años Jordi se ha dedicado en especial a seguir la vida privada y pública del exfutbolista Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira.

Actualmente como informa el diario La Vanguardia el paso que ha dado Gerard Piqué de demandar ante los tribunales de justicia a Jordi es por el exfutbolista declaró de manera muy firme en sus comentarios que "Jordi" accedió a una zona demasiado privada de un establecimiento para hacerle fotografías. Mientras que por la parte de Jordi mantienen su versión del hecho comentando que solo trabaja en la vía pública, negando rotundamente lo que dice Gerard Piqué.

Piqué por esta acción que ha hecho el fotógrafo le exige a Jordi que mantenga una distancia considerable ante él junto a Clara de mínimo 3.000 metros. En los relatos que también Jordi hace contra Gerard es que el exfutbolista no lo soporta por el simple hecho de estar más próximo a la artista colombiana Shakira.

Jordi por otro lado asegura que ante esta demanda interpuesta contra él por parte de Gerard, si el juez ordena esta medida, será un total error precedente para la profesión de comunicación social, para los fotoperiodistas y la prensa de manera global.

Según el diario La Vanguardia además dan a conocer otros puntos de opinión en la que Jordi Martín con relación a la demanda se expresa diciendo lo siguiente:

“Siempre me he posicionado con Shakira en los programas para Latinoamérica en que colaboro, particularmente, El gordo y la flaca (Univisión). Yo creo que la inquina viene por ahí. Pero quiero dejar algo muy claro: solamente me limito a hacer mi trabajo y en este caso es fotografiar en la vía pública a un personaje muy famoso que genera millones de titulares en los medios, un personaje que despierta muchísimo interés mediático”.