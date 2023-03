Hombre le es infiel a su novia con la hermana y asegura que fue su gemelo

El primer sujeto se negó ha realizar el reto, pero la historia fue diferente con el segundo, quien no pensó dos veces y aceptó llamar a su exnovia. No sin antes preguntar cuánto dinero recibiría, a lo que el influencer respondió 500 euros (528 dólares) .

Lo que no esperaba era que en la llamada que hizo a su ex "EN ALTA VOZ" se escuchara cuando ella le decía "Te pillé con mi hermana", al ser descubierto y en vivo el joven le contesta "No fui yo, era mi gemelo" la muchacha, no cayó en las mentiras del hombre y le dijo que no era estúpida a lo que el chico le dice "Tu hermana estaba más buena" y con una sonrisa burlesca cerró la llamada.

Miles de usuarios se solidarizaron con la joven que fue llamada Lara por el sujeto infiel. Mira el video completo.