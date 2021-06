Iggy Azalea niega tajantemente que no apoye a Britney Spears

Madonna, la antaño madrina y valedora de Britney, ha sido una de las intérpretes que más iras ha levantado en los comentarios de sus últimas publicaciones al no haber hecho todavía referencia directa a la pesadilla que sufre su amiga, y mientras que la reina del pop ignora como de costumbre a quienes le afean cualquiera de sus comportamientos, la rapera australiana Iggy Azalea , otra de las afectadas, no ha tardado en contestar a quienes han inundado sus perfiles sociales con críticas y reproches de toda clase y condición.



La estrella del hip hop no ha dudado en defenderse con vehemencia de tales acusaciones argumentando que, ya en 2015, ella fue una de las personas que alertó públicamente del control excesivo al que se veía sometida Britney Spears, quien ese año colaboró con la artista en el sencillo 'Pretty Girls' y, sin embargo, posteriormente no pudo participar en la promoción del sencillo debido a las numerosas restricciones que le imponía su equipo.



"Mirad, cuando dije que su equipo no le permitía hacer promo y que algunos habían estado incluso en mi casa para ver si yo era una mala influencia para ella, todos dijisteis que era una 'hater'. He hecho lo que se supone que tenía que hacer, me he puesto en contacto con ella. También tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad, así que su padre podría demandarme", ha explicado la intérprete en su perfil de Twitter.

