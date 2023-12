¡Impresionate! Nicky Jam revela cómo fue el proceso de perder 100 libras

Durante una entrevista en exclusiva para la revista People, el cantante reveló cómo vivió su pérdida de peso, lo cual ha traído una gran satisfacción a su vida personal.

Nicky Jam confesó, que su decisión de someterse a está cirugía fue al ver los resultado de un amigo, quien también pasó por lo mismo.

“La realidad es que he estado luchando contra mi peso toda mi vida porque ésta es una industria en la que hay que estar en forma, hay que hacer películas, hay que hacer videos”, contó Nicky.

El intérprete de El Perdón, dijo que se sintió inquieto antes de entrar a la cirugía, sin embargo, era algo que él deseaba y anhelaba.

El cantante, afirmó que ha perdido alrededor de 110 libras (49 kilogramos) y que el baloncesto lo ha ayudado a mantenerse en forma.

FotoJet - 2023-12-06T165652.367.jpg

Nicky Jam afirmó que los primeros días fueron difíciles

El artista confesó que los primeros días fueron muy duros, incluso hubo días en los que lloró, además que tuvo que cambiar fuertemente sus hábitos alimenticios e indicó que ahora lleva una vida más saludable y balanceada.

“Solía despertarme y sólo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como cuando quiero. Me siento mejor. Me siento feliz. Me siento saludable. Hace dos días me hice un análisis de sangre y salí mejor que nunca”, comentó el intérprete de El Amante.