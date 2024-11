¡Increíble! María Antonieta de las Nieves revela que ya tiene todo listo para su funeral

De acuerdo con lo que compartió, ha escogido el ataúd que desea, decorado con imágenes de la Virgen de Guadalupe, así como la agencia funeraria donde será velada.

Además, expresó su deseo de ser despedida como La Chilindrina, el entrañable personaje al que ha dado vida durante más de cinco décadas. Sin embargo, a pesar de su firme deseo, la actriz compartió que sus hijos no están de acuerdo. "Me encantaría que me disfracen de la Chilindrina, pero mis hijos no quieren; dicen que hasta en ese momento quiero hacer el ridículo", comentó entre risas.

La revelación ha conmovido a muchos de sus seguidores, quienes continúan admirando la alegría y legado que La Chilindrina ha dejado en el corazón de generaciones.

Le podría interesar: La Chilindrina logra un Guinness World Records

María Antonieta de las Nieves y su deseo de estar en el Museo de Cera de México

María Antonieta de las Nieves, en medio de sus declaraciones sobre los preparativos de su funeral, también compartió su gran deseo de que su legado artístico sea reconocido con una estatua en el famoso Museo de Cera de México.

"Me gustaría estar ahí, porque si está El Chavo, imagínense cómo sería tener a La Chilindrina", expresó emocionada con su característica alegría, dejando claro que le encantaría que su icónico personaje fuera inmortalizado en el museo junto a otras figuras emblemáticas, como El Chavo del 8, que ya tiene su propia figura en la institución.