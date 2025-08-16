Inicia Sabores de Colón 2025 en el Centro de Convenciones Amador

¡Colón llega con todo su sabor y energía al corazón de la capital! Este sábado 16 y domingo 17 de agosto se celebrará el esperado festival Sabores de Colón 2025 , en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali), de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sabores de Colón 2025: gastronomía, música y cultura

Embed - Sabores de Colón en Instagram: "¡Prepárense, Ciudad de Panamá! Porque @badobbq tiene el mejor “Porkbelly” de todo Panamá a @saboresdecolon, ¡con todo el FLOW gastronómico de Colón! ¡No te pierdas esta explosión de sabor y cultura! Sábado 16 y Domingo 17 de agosto 10:00 am a 7:00 pm Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali) Tendremos comida | presentaciones | car fashion | música, artesanías y mucho más! ¡Corre la voz y ven a vivir la experiencia de Colón en ciudad de Panamá!" View this post on Instagram A post shared by Sabores de Colón (@saboresdecolon)

Con una entrada simbólica de $1.00, disponible en www.retoporcolon.org, el público podrá disfrutar de la riqueza gastronómica colonense, acompañada de presentaciones musicales, exhibiciones de car fashion, artesanías y un ambiente vibrante que refleja la cultura y el orgullo de esta provincia.

El evento busca resaltar la diversidad cultural y culinaria de Colón, ofreciendo una experiencia única para visitantes nacionales y extranjeros.

¡Arriba Colón!