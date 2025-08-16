Inicia Sabores de Colón 2025 en el Centro de Convenciones Amador

¡Colón llega con todo su sabor y energía al corazón de la capital! Este sábado 16 y domingo 17 de agosto se celebrará el esperado festival Sabores de Colón 2025, en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali), de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sabores de Colón 2025: gastronomía, música y cultura
Con una entrada simbólica de $1.00, disponible en www.retoporcolon.org, el público podrá disfrutar de la riqueza gastronómica colonense, acompañada de presentaciones musicales, exhibiciones de car fashion, artesanías y un ambiente vibrante que refleja la cultura y el orgullo de esta provincia.
El evento busca resaltar la diversidad cultural y culinaria de Colón, ofreciendo una experiencia única para visitantes nacionales y extranjeros.
¡Arriba Colón!