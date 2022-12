Ivis Snyder se consolida como una de las favoritas en el Miss International

En la pasarela de traje de baño, Snyder lució impecable, incluso varios expertos afirman que fue una de las pocas que se lució en esta competencia.

Para la salida en traje casual no fue la excepción, ya que brilló igual o más con la elegancia y carisma que la caracteriza.

Por su parte, Snyder expresó que la preliminar la llenó de emociones:

Me hizo darme cuenta lo lejos que he llegado en este camino y lo poco que falta para culminarlo. Me hizo darme cuenta lo lejos que he llegado en este camino y lo poco que falta para culminarlo.

Si Panamá logra entrar al Top y ganarse la corona sería la segunda corona para el país, que en 1998 la modelo Lía Victoria Borrero González ganó el Miss Internacional,