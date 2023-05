Jhonathan Chávez recibe placa de YouTube

Chávez, quien fue el pupilo del Tigre de la Candelaria, se siente más feliz que nunca por estar viviendo este momento y por lo que le espera.

Doy gracias a Dios por esta placa, no me quejo de nada a lo largo de este camino POR QUE CADA ERROR fue una lección y aprendizaje que nos ayudo a formarnos en esta industria de la música y que aún nos faltan muchas más que aprender y corregir. GRACIAS A CADA PERSONA que a formado parte de este proyecto a lo largo de los años.

Uno de los pocos músicos típiqueros que tienen una placa de YouTube que superan los 100 mil seguirores, son nada más y nada menos que Samy y Sandra Sandoval. Convirtiéndose Jhonathan Chávez en el segundo de la lista.