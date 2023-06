Juanes se sincera sobre su mala relación con su hija

Esta vez se confesó de la mala relación con su hija Luna ya que mientras tenía éxito en su carrera artística las situaciones en su hogar no marchaban bien cuando su Luna tenía menos de 17 años de edad.

Cuando sus problemas familiares no estaban bien esta situación de su vida le sirvió para inspirarse en su álbum "Vida cotidiana" cuando Juanes no sabía que su hija se quería independizar, además que estaba en una etapa de rebeldía y el artista no podía de que manera corregir la situación ya que era muy tenso el ambiente entre ambos.

Juanes confesó también que llegó el punto con su hija que lo veía como alguien invisible tema que para él observar esta situación lo ponía muy nostálgico llegando al punto de ponerse a llorar.

Afortunadamente como padre con su hija fueron superando las rivalidades, diferencias que pensamiento y todo aquello que los tenía muy mal en temas de comunicación.

Actualmente la relación de Juanes con su hija Luna ya esta bien, con mucha confianza a la hora de comunicarse mutuamente, al punto que el interprete de "La camisa negra" consulta sobre varios detalles de su música con Luna.