Julio Iglesias y Netflix firman acuerdo para producir un documental de su vida

Por primera vez, el cantante será partícipe de esta serie en la que narrará los hechos más importantes de su vida, sus giras, su gran éxito logrando convertirse en el primer artista español en cruzar el charco para ser conocido en todo el mundo.

Julio Iglesias se pronuncia tras el anuncio del acuerdo con Netflix

"Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix", expresó Julio Iglesias en un comunicado de Netflix,

Además, dijo sentirse agradecido, que hayan tomado su historia en cuenta para este gran proyecto.

Por parte de la plataforma streaming, Diego Ávalos, vicepresidente de contenido de Netflix dijo lo siguiente:

"Julio Iglesias ha confiado en nosotros para contar su historia. Estamos muy agradecidos por su generosidad. Todos sabemos que su talento y su tesón son únicos en el mundo. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta".

La serie de ficción sobre la vida de Julio Iglesias llegará próximamente, solo en Netflix.

¿Cuándo estrenará la serie de Julio Iglesias en Netflix?

Hasta el momento, no hay fecha establecida para la publicación y estreno de la producción, solo se ha comenzado a la fase de desarrollo.

Se estima que el cantante español, haga presencia en el documental a finales del 2025 o principios del 2026.