Karol G le dice adiós a su cabello azul: "Me acompañó en mis peores momentos"

Me conecte con Carolina, desde los 14 soy Karol G y este viaje me hizo conectar con lo más importante de mi vida, yo

Aunque aún no ha revelado su nuevo cambio de look, ya es oficial que se lo tiñó de otro color, ya que en la última historia de su Instagram oficial, puso una foto, de la cual afirma ya no tiene el pelo azul.

"Quiero agradecer a todos los que amaron esta era, a todos ustedes que se la vivieron conmigo, y a todo lo que crecí y aprendí con ella" afirmó.

Y para cerrar con broche de oro, realizó un concierto en Coachella frente a miles de fans. ¿Cómo crees que es el nuevo look de Karol G?