Feria Internacional de Azuero 2026: fechas, actividades y programación completa

La Feria Internacional de Azuero 2026 ya tiene fecha confirmada y promete ser uno de los eventos más esperados del calendario nacional. Del 23 de abril al 3 de mayo de 2026 , la región de Azuero se llenará de tradición, cultura y entretenimiento en una feria que reúne a miles de panameños y visitantes cada año.

Actividades y atractivos principales

La feria ofrecerá una amplia programación para todas las edades, incluyendo:

Exposiciones ganaderas

Presentaciones folklóricas

Gastronomía típica panameña

Exhibiciones comerciales y artesanales

Espectáculos musicales y culturales

Una vitrina de tradición y cultura

Embed - Feria Internacional De Azuero on Instagram: " – . Desde el Complejo Agroturístico Lago Dorado se dio inicio oficial a la LXII Feria Internacional de Azuero 2026, una edición que proyecta consolidarse como un evento de alcance nacional e internacional. El presidente del patronato, Nazario Pérez, acompañado por el tesorero Edward Gutiérrez y su equipo de trabajo, presentó la visión estratégica centrada en la modernización, la organización eficiente y el fortalecimiento continuo de la feria, destacando su papel como motor del desarrollo económico, comercial, agropecuario y cultural. Uno de los momentos más destacados fue la coronación de Su Majestad Nathalia Andrea González Vargas, Reina de la versión 62, quien representará con orgullo la esencia y tradición azuerense. Además, se resaltó el respaldo de importantes empresas patrocinadoras y alianzas estratégicas como Panama Ferias y BCT Bank, incorporando innovaciones como la preventa de boletos VIP y el uso de brazaletes NFC para mejorar la experiencia del público. Del 23 de abril al 3 de mayo de 2026, Azuero se convierte en el gran punto de encuentro para Panamá y el mundo. #Feriainternacionaldeazuero2026 #Tradicionqueevoluciona #Orgullodeazuero #Azuero" View this post on Instagram

La Feria Internacional de Azuero es considerada una de las principales vitrinas culturales del país, donde se resaltan las raíces interioranas y la identidad panameña.

Cada año, este evento fortalece sectores como:

Turismo interno

Comercio local

Producción agropecuaria

Punto de encuentro nacional

Miles de visitantes se darán cita en Azuero para disfrutar de esta celebración que combina tradición, negocio y entretenimiento en un solo lugar.

Lo que debes tener en cuenta

Si planeas asistir: