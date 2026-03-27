Feria Internacional de Azuero 2026: fechas, actividades y programación completa

La Feria Internacional de Azuero 2026 ya tiene fecha confirmada y promete ser uno de los eventos más esperados del calendario nacional. Del 23 de abril al 3 de mayo de 2026, la región de Azuero se llenará de tradición, cultura y entretenimiento en una feria que reúne a miles de panameños y visitantes cada año.
Fechas oficiales de la feria de Azuero 2026
- Inicio: 23 de abril de 2026
- Finaliza: 3 de mayo de 2026
- Duración: 11 días de actividades
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Actividades y atractivos principales
La feria ofrecerá una amplia programación para todas las edades, incluyendo:
- Exposiciones ganaderas
- Presentaciones folklóricas
- Gastronomía típica panameña
- Exhibiciones comerciales y artesanales
- Espectáculos musicales y culturales
Una vitrina de tradición y cultura
Embed - Feria Internacional De Azuero on Instagram: " – . Desde el Complejo Agroturístico Lago Dorado se dio inicio oficial a la LXII Feria Internacional de Azuero 2026, una edición que proyecta consolidarse como un evento de alcance nacional e internacional. El presidente del patronato, Nazario Pérez, acompañado por el tesorero Edward Gutiérrez y su equipo de trabajo, presentó la visión estratégica centrada en la modernización, la organización eficiente y el fortalecimiento continuo de la feria, destacando su papel como motor del desarrollo económico, comercial, agropecuario y cultural. Uno de los momentos más destacados fue la coronación de Su Majestad Nathalia Andrea González Vargas, Reina de la versión 62, quien representará con orgullo la esencia y tradición azuerense. Además, se resaltó el respaldo de importantes empresas patrocinadoras y alianzas estratégicas como Panama Ferias y BCT Bank, incorporando innovaciones como la preventa de boletos VIP y el uso de brazaletes NFC para mejorar la experiencia del público. Del 23 de abril al 3 de mayo de 2026, Azuero se convierte en el gran punto de encuentro para Panamá y el mundo. #Feriainternacionaldeazuero2026 #Tradicionqueevoluciona #Orgullodeazuero #Azuero"
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La Feria Internacional de Azuero es considerada una de las principales vitrinas culturales del país, donde se resaltan las raíces interioranas y la identidad panameña.
Cada año, este evento fortalece sectores como:
- Turismo interno
- Comercio local
- Producción agropecuaria
Punto de encuentro nacional
Miles de visitantes se darán cita en Azuero para disfrutar de esta celebración que combina tradición, negocio y entretenimiento en un solo lugar.
Lo que debes tener en cuenta
Si planeas asistir:
- Llega temprano en días de alta afluencia
- Prepárate para largas filas en eventos populares
- Lleva efectivo y ropa cómoda