Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian que esperan una niña y emocionan a sus fans

La modelo paraguaya Nadia Ferreira y el ícono de la salsa, Marc Anthony, compartieron con sus seguidores la noticia más esperada: su próximo bebé será una niña. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales con una serie de emotivas fotografías donde la pareja posa junto a su primogénito, Marco.
Detalles de la dulce espera de Nadia y Marc
- El anuncio: Se hizo mediante una sesión de fotos familiar que resalta la unión de la pareja.
- La familia crece: Este será el segundo hijo de Nadia y el octavo para el cantante neoyorquino de origen puertorriqueño.
- Sólida relación: A pesar de sus agendas internacionales, ambos han demostrado que la familia es su prioridad número uno.