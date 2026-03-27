Nadia Ferreira Entretenimiento -  27 de marzo de 2026 - 15:32

Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian que esperan una niña y emocionan a sus fans

Nadia Ferreira y Marc Anthony anunciaron la llegada de su próximo bebé en una emotiva sesión de fotos familiar.

Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian que esperan una niña.

Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian que esperan una niña.

@nadiaferreira
Ana Canto
Por Ana Canto

La modelo paraguaya Nadia Ferreira y el ícono de la salsa, Marc Anthony, compartieron con sus seguidores la noticia más esperada: su próximo bebé será una niña. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales con una serie de emotivas fotografías donde la pareja posa junto a su primogénito, Marco.

Desde su boda en 2023, la pareja se ha consolidado como una de las favoritas del público, mostrándose siempre unidos y apoyándose mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales. Tras semanas de especulaciones, la confirmación de que una pequeña llegará a la familia ha generado miles de reacciones de felicitación en todo el mundo.

Detalles de la dulce espera de Nadia y Marc

  • El anuncio: Se hizo mediante una sesión de fotos familiar que resalta la unión de la pareja.
  • La familia crece: Este será el segundo hijo de Nadia y el octavo para el cantante neoyorquino de origen puertorriqueño.
  • Sólida relación: A pesar de sus agendas internacionales, ambos han demostrado que la familia es su prioridad número uno.
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