Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian que esperan una niña y emocionan a sus fans

La modelo paraguaya Nadia Ferreira y el ícono de la salsa, Marc Anthony, compartieron con sus seguidores la noticia más esperada: su próximo bebé será una niña. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales con una serie de emotivas fotografías donde la pareja posa junto a su primogénito, Marco.

Desde su boda en 2023, la pareja se ha consolidado como una de las favoritas del público, mostrándose siempre unidos y apoyándose mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales. Tras semanas de especulaciones, la confirmación de que una pequeña llegará a la familia ha generado miles de reacciones de felicitación en todo el mundo.