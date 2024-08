Karol G lleva su música al Fortnite Festival en la nueva temporada

Mira aquí: ¡Asombroso! Karol G revela el libro que transformó su carrera y vida personal

A través de las redes sociales de Fortnite Festival se han revelado las primeras imágenes de cómo lucirá Karol G en el juego, vistiendo un traje similar al que usó durante su gira "Mañana Será Bonito World Tour".

La intérprete de “Amargura” ofrecerá un concierto virtual titulado "Karol G: MSB de Fortnite" el viernes 23 de agosto a las 2:00 p.m. hora de Panamá, y estará disponible hasta el lunes 26 de agosto a las 11:00 a.m.

¡Disfruta de esta grandiosa experiencia junto a un grupo de 3 amigos simultáneamente!

