Karol G rompe el silencio y responde a las duras críticas por su canción "+57"

El reciente tema musical de los artistas colombianos Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd, Ovy on the Drums y DFZM, que generó una gran expectativa en su lanzamiento, ha enfrentado una ola de críticas por un fragmento de la letra, percibido como una posible sexualización de menores.

Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente.

Además, subrayó que las interpretaciones de la letra no reflejan la intención original de la canción ni su perspectiva. "Me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo", añadió la cantante, mostrando sensibilidad ante la situación