Karol G rompe record tras 4 meses de no subir a un escenario

"La Bichota", desde la plaza del Rockefeller Center en Manhattan, Nueva York, atrajo "la multitud más grande que hemos tenido" en los conciertos gratuitos del programa TODAY, según lo describieron los presentadores.

Más de 15 mil personas se dieron cita para apoyar a la Bichota y por supuesto corear los éxitos de la colombiana que actualmente se está dando una oportunidad con el artista Ferxxo.

Por su parte, Karol G expresó lo siguiente:

Casi 4 meses de no subirme a un escenario … y aunque el tiempo pasa rápido para mi se hizo eterno no tener ese momento con ustedes ‍ Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos … Hoy fue mi debut en el escenario del @todayshow ; Escenario que han pisado leyendas de la música y siendo nuestra primera vez fuimos más de 15 mil personas rompiendo un nuevo récord después de 24 años !!!!!! Como se aterriza a esto !? GRACIAS a todos por tanto amor … Todo esto es tan mío cómo de ustedes , DE NOSOTROS! Los veo en el Tour puessss … pa pasar una chimba y PA SEGUIR CUMPLIENDO SUEÑOS QUE ESTA VIDA SE HIZO PA ESO!!!

Próximamente, la colombiana dará una gira por Estados Unidos.