CSS pide a empleadores actualizar sus datos: pasos, requisitos y dónde hacerlo

CSS pide a empleadores actualizar sus datos

La Caja de Seguro Social (CSS) exhortó a los empleadores del país a mantener su información actualizada, con el fin de evitar retrasos en trámites y garantizar una atención más ágil.

La institución destacó que este proceso permite acceder con mayor rapidez a servicios como el paz y salvo, además de mejorar los tiempos de respuesta en gestiones administrativas.

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¿Cómo actualizar los datos en la CSS?

Para realizar la actualización, los empleadores deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web: www.css.gob.pa

Dirigirse a la pestaña “Trámite”

Acceder a la sección de inscripción

Descargar la solicitud de inscripción de empleadores

Completar el formulario y firmarlo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037614329705484699?s=20&partner=&hide_thread=false La @CSSPanama hace un llamado a los empleadores del país a revisar y actualizar su información “para evitar retrasos, garantizar una gestión ágil de los trámites administrativos y mejorar la calidad de la atención”.



Detalla que esta actualización pueden realizarla a través de la… pic.twitter.com/oUN3wvQtBi — Telemetro Reporta (@TReporta) March 27, 2026

Una vez completada la solicitud, se deben adjuntar:

Copia de la cédula o pasaporte del representante legal

Pacto social

Certificado del Registro Público

Los documentos pueden ser entregados por el representante legal o un tercero autorizado en agencias de la CSS o en la Dirección Nacional de Ingresos.

¿Qué información debe actualizarse?

En el formulario se debe incluir:

Datos de la empresa

Dirección del establecimiento

Actividad económica

Datos del representante legal

Dirección del representante legal

Mantener esta información al día es clave para evitar inconvenientes en los trámites.

¿Dónde acudir?

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Los empleadores pueden realizar el proceso en:

Agencias de la CSS a nivel nacional

Agencia de Los Pueblos (Juan Díaz)

Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida (Ave. Justo Arosemena)

Oficina de la Dirección Nacional de Ingresos (Clayton)

¿Por qué es importante actualizar los datos?

La CSS enfatizó que este proceso permite: