CSS pide a empleadores actualizar sus datos: pasos, requisitos y dónde hacerlo

La Caja de Seguro Social (CSS) exhortó a los empleadores del país a mantener su información actualizada, con el fin de evitar retrasos en trámites y garantizar una atención más ágil.
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¿Cómo actualizar los datos en la CSS?
Para realizar la actualización, los empleadores deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio web: www.css.gob.pa
- Dirigirse a la pestaña “Trámite”
- Acceder a la sección de inscripción
- Descargar la solicitud de inscripción de empleadores
- Completar el formulario y firmarlo
Una vez completada la solicitud, se deben adjuntar:
- Copia de la cédula o pasaporte del representante legal
- Pacto social
- Certificado del Registro Público
Los documentos pueden ser entregados por el representante legal o un tercero autorizado en agencias de la CSS o en la Dirección Nacional de Ingresos.
¿Qué información debe actualizarse?
En el formulario se debe incluir:
- Datos de la empresa
- Dirección del establecimiento
- Actividad económica
- Datos del representante legal
- Dirección del representante legal
Mantener esta información al día es clave para evitar inconvenientes en los trámites.
¿Dónde acudir?
Los empleadores pueden realizar el proceso en:
- Agencias de la CSS a nivel nacional
- Agencia de Los Pueblos (Juan Díaz)
- Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida (Ave. Justo Arosemena)
- Oficina de la Dirección Nacional de Ingresos (Clayton)
¿Por qué es importante actualizar los datos?
La CSS enfatizó que este proceso permite:
- Evitar demoras en trámites
- Cumplir con obligaciones legales
- Obtener documentos de forma más rápida
- Mejorar la atención al usuario