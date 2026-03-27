Panamá Nacionales -  27 de marzo de 2026 - 14:51

CSS pide a empleadores actualizar sus datos: pasos, requisitos y dónde hacerlo

La CSS pide a empleadores actualizar sus datos para evitar retrasos. Conoce los pasos, documentos y dónde realizar el trámite en Panamá.

CSS pide a empleadores actualizar sus datos

CSS pide a empleadores actualizar sus datos

@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) exhortó a los empleadores del país a mantener su información actualizada, con el fin de evitar retrasos en trámites y garantizar una atención más ágil.

La institución destacó que este proceso permite acceder con mayor rapidez a servicios como el paz y salvo, además de mejorar los tiempos de respuesta en gestiones administrativas.

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¿Cómo actualizar los datos en la CSS?

Para realizar la actualización, los empleadores deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web: www.css.gob.pa
  • Dirigirse a la pestaña “Trámite”
  • Acceder a la sección de inscripción
  • Descargar la solicitud de inscripción de empleadores
  • Completar el formulario y firmarlo
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Una vez completada la solicitud, se deben adjuntar:

  • Copia de la cédula o pasaporte del representante legal
  • Pacto social
  • Certificado del Registro Público

Los documentos pueden ser entregados por el representante legal o un tercero autorizado en agencias de la CSS o en la Dirección Nacional de Ingresos.

¿Qué información debe actualizarse?

En el formulario se debe incluir:

  • Datos de la empresa
  • Dirección del establecimiento
  • Actividad económica
  • Datos del representante legal
  • Dirección del representante legal

Mantener esta información al día es clave para evitar inconvenientes en los trámites.

¿Dónde acudir?

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Los empleadores pueden realizar el proceso en:

  • Agencias de la CSS a nivel nacional
  • Agencia de Los Pueblos (Juan Díaz)
  • Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida (Ave. Justo Arosemena)
  • Oficina de la Dirección Nacional de Ingresos (Clayton)

¿Por qué es importante actualizar los datos?

La CSS enfatizó que este proceso permite:

  • Evitar demoras en trámites
  • Cumplir con obligaciones legales
  • Obtener documentos de forma más rápida
  • Mejorar la atención al usuario
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