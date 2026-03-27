Alerta Amber: reportan fuga de 13 adolescentes del CAI de Tocumen

El Ministerio Público emitió 13 Alertas Amber oficiales tras la evasión de un grupo de menores de edad del Centro de Atención Integral de Tocumen, ocurrida durante la madrugada del pasado miércoles 25 de marzo. El incidente se originó luego de que se registraran situaciones que comprometieron la seguridad y convivencia dentro del recinto.
Si usted tiene información sobre el paradero de alguno de estos jóvenes, comuníquese de inmediato a los teléfonos:
- 104
- 6993-8818
Nombres de los menores de edad
- Verónica Lisbeth Castillo Jiménez
- Génesis Esther Codrington
- Carlos Isacc Bermúdez
- Yoshua Alexander González Morales
- Yailin Albelo
- Sara Nisyeilis Barahona
- Sol Rosalina Adamson
- Ángel Yasir Adamson
- Anthony Cler Adamson
- Yarelis Itzel Adamson
- Juan David Sánchez
- Jafeth Hansell
- Itzuliani I. Cogley
ara conocer todos los detalles, fotografías y rasgos distintivos de cada uno de los menores, puede ingresar a la cuenta oficial de X de Alerta Amber Panamá:@AlertaAmberPma