Panamá Nacionales -  27 de marzo de 2026 - 12:34

Alerta Amber: reportan fuga de 13 adolescentes del CAI de Tocumen

El Ministerio Público emitió 13 Alertas Amber oficiales tras la fuga de 13 adolescentes del Centro de Atención Integral de Tocumen.

Reportan fuga de 13 adolescentes.

Reportan fuga de 13 adolescentes.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público emitió 13 Alertas Amber oficiales tras la evasión de un grupo de menores de edad del Centro de Atención Integral de Tocumen, ocurrida durante la madrugada del pasado miércoles 25 de marzo. El incidente se originó luego de que se registraran situaciones que comprometieron la seguridad y convivencia dentro del recinto.

Ante la gravedad del hecho, la SENNIAF, liderada por su directora Lilibeth Cárdenas, activó los protocolos de contención junto al Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, y unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia. Equipos del MIDES y el Ministerio Público trabajan en conjunto para garantizar la protección de los menores y el personal.

Si usted tiene información sobre el paradero de alguno de estos jóvenes, comuníquese de inmediato a los teléfonos:

  • 104
  • 6993-8818

Nombres de los menores de edad

  1. Verónica Lisbeth Castillo Jiménez
  2. Génesis Esther Codrington
  3. Carlos Isacc Bermúdez
  4. Yoshua Alexander González Morales
  5. Yailin Albelo
  6. Sara Nisyeilis Barahona
  7. Sol Rosalina Adamson
  8. Ángel Yasir Adamson
  9. Anthony Cler Adamson
  10. Yarelis Itzel Adamson
  11. Juan David Sánchez
  12. Jafeth Hansell
  13. Itzuliani I. Cogley

ara conocer todos los detalles, fotografías y rasgos distintivos de cada uno de los menores, puede ingresar a la cuenta oficial de X de Alerta Amber Panamá:@AlertaAmberPma

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