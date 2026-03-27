Hospital Chicho Fábrega suma gastroenterología pediátrica en Veraguas

Hospital en Veraguas con nueva especialista en el equipo

El Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega anunció la incorporación de la subespecialidad de gastroenterología pediátrica, un avance que permitirá brindar atención especializada a niños y adolescentes con enfermedades digestivas en la región. Se trata de un hito para Veraguas, que por primera vez contará con este tipo de servicio médico dentro de su red hospitalaria.

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Atención especializada sin traslados

La incorporación de esta subespecialidad permitirá:

Detectar a tiempo enfermedades digestivas

Brindar tratamiento oportuno y seguimiento especializado

Evitar el traslado de pacientes a otros hospitales

Este último punto representa un alivio para muchas familias, especialmente de áreas alejadas.

Hospital en Veraguas con nueva especialista en el equipo

La gastroenteróloga pediátrica Jenla Serrano se integró al hospital, destacando su compromiso con el diagnóstico temprano y el tratamiento de patologías gastrointestinales en la población infantil. La especialista señaló que su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante atención integral y especializada.

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Impacto en el desarrollo infantil

La gastroenterología pediátrica permite identificar condiciones:

Digestivas

Nutricionales

Hepáticas

Estas enfermedades pueden afectar directamente el crecimiento y desarrollo de los niños, por lo que su detección temprana es clave.

La directora médica, Sirly Reyes, resaltó que la llegada de esta subespecialidad forma parte de la estrategia para ampliar la capacidad del hospital. El objetivo es responder a la demanda de atención especializada y mejorar la cobertura en la provincia y zonas cercanas.

Beneficio regional del MINSA

Este servicio beneficiará no solo a la niñez de Veraguas, sino también a pacientes provenientes de:

Provincias centrales

La Comarca Ngäbe-Buglé

La incorporación de la gastroenterología pediátrica marca un paso importante en la descentralización de servicios médicos especializados en Panamá, acercando la atención a quienes más lo necesitan.