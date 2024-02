Karol G será homenajeada como la Mujer del Año

“Con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para las mujeres en todo el mundo gracias a sus letras empoderadoras y su audaz confianza”, dijo Hannah Karp, directora editorial de Billboard.

En los últimos años, la super estrella colombiana ha sido una gran exponente de la música latina. Dos años después de lanzar su exitoso álbum KG0516 en 2021, se convirtió en la primera artista femenina en encabezar el Billboard 200, con un álbum en español gracias a Mañana Será Bonito. Su siguiente álbum, Mañana Será Bonito (Bichota Season), debutó en el No. 3 de la misma lista.

Karol G se unirá al elenco de las mujeres poderosas previamente anunciado como homenajeadas de la noche

Unde las ganadoras anteriores del premio a la Mujer del Año incluyen a SZA, Olivia Rodrigo, Cardi B, Billie Eilish, Ariana Grande, Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga y Taylor Swift.

La gala de los Billboard Women in Music Awards, donde será homenajeada Karol G será el miércoles 6 de marzo en el YouTube Theatre de Hollywood Park en Los Ángeles.

Los fans podrán ver el programa el jueves 7 de marzo a las 5 p.m. hora del Pacífico/8 p.m. hora del este en billboardwomeninmusic.com. Pronto se anunciarán más detalles sobre la transmisión.

