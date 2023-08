Karol G y Maluma te ponen a perrear con "Tá OK"

Karol G y Maluma te podrán a perrear hasta más no poder en "Tá OK".

Los artistas colombianos Karol G y Maluma suben la dosis de perreo intenso con el remix de la canción "Tá OK", una mezcla de funk brasileño y reguetón latino.

Los cantantes de música urbana Karol G y Maluma han apostado por salirse de zona de confort al unirse al tema "Tá OK", de Dennis, MC Kevin o Chris haciendo un mix cargado de una explosiva mezcla de funk brasileño y reguetón latino.

Karol G y Maluma se unen al remix de "Tá OK"

Este nuevo hit de musical se ha convertido en uno de los mayores éxitos musicales del año, ya que ha unido a Medellín y Río de Janeiro en esta gran producción, al realizar este trabajo impecable. Las grabaciones se dieron en Bruselas, Los Ángeles y Río de Janeiro.

En el video musical de "Tá OK", se puede ver en primera instancia una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, conocida como Da Rocinha. Se puede ver en la trama a Dennis y MC Kevin o Chris le hacen una videollamada a Maluma, que se encuentra disfrutando en una piscina acompañado de mujeres sexys en bikini.

En la producción del videoclip se pueden visualizar aspectos de la cultura carioca femenina, como lo son chicas con grandes curvas, quienes bailan al ritmo de la canción el famoso "Twerk".

Expresó Maluma antes de comenzar a cantar en el video, la cantante Karol G aparece en el video interpretando un fragmento de la canción en la que inicio con "no hace falta señal para que conectemos, tamos enviciados y eso lo sabemos..."

Según el productor brasileño Dennis, indicó que la casa disquera presentó a Maluma como parte del Remix de "Tá Ok", desde antes de la pandemia pero no pudo realizarse en ese entonces por los cierres que hubo. Y no fue hasta junio de este año que decidió contactar al artista colombiano para colaborar en el tema.

Por su parte la cantante Karol G, reveló a través de sus redes sociales que no aguantó las ganas de pedir participar en el remix, ella manifestó que es uno de los proyectos que más le ha emocionado en este año.

