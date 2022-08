Karol G y su nuevo color de cabello encienden las redes

"Cuando me vean en la calle me digan : EvaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO" "Cuando me vean en la calle me digan : EvaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO"

También expresó que le encanta su nuevo color porque la hace ver más como su princesa favorita de Disney: La Sirenita.

Rosalía se une a la tendencia

La interprete de "Motomami", La Rosalía también está con cabello rojo, será que es una estrategia en donde las dos saldrán interpretando algún tema juntas? ¡Amanecerá y veremos!