Kate Middleton: ¿Celebrará la pascua este año la familia real?

¿Kate Middleton se presentará en la Capilla de San Jorge?

Según el medio británico, The Telegraph, los príncipes de Gales ni sus hijos asistirán al Servicio de Pascua Mattins en la Capilla de San Jorge este año.

Otro medio captó imagenes donde se le vio al príncipe y la princesa junto a sus hijos subir a un helicóptero hacia su casa de campo, Anmer Hall, en Norfolk, donde supuestamente pasarían las vacaciones de Pascua con sus hijos. El avistamiento se produjo un día después de que la Princesa de Gales revelara en un mensaje de vídeo personal que está recibiendo quimioterapia preventiva .

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas después de la operación encontraron que había cáncer”, compartió Catherine en el video. “Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

En el 2023 si llegaron a asistir los 5 integrantes de esta familia real, el cual marcó el debut real del príncipe Luis en Pascua y la primera Pascua del reinado del rey Carlos .