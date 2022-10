Kerry Katona haría cualquier cosa frente a su prometido, excepto evacuar

'Nunca he tenido un número dos frente a Ryan, ahí es donde trazo la línea. Pero siempre me desvisto frente a él', declaró la cantante.

La excantante de Atomic Kitten, quien tiene cinco hijos, admitió que cuando no se siente 'en su mejor momento', no le gusta que su prometido vea su cuerpo y planea someterse a una 'cirugía correctiva' en su vientre en 2023.

'Aunque digo eso, cuando no me siento lo mejor posible, odio que Ryan vea mi cuerpo, y actualmente me siento así. Soy lo más grande que he estado desde que tuve bebés. Mi cuerpo está tan hinchado después de mi abdominoplastia. Pero hasta que no tenga una cirugía correctiva el próximo año, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Sé que me sentiré más feliz entonces', agregó la cantante.

