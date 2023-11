Kevin Turen, productor de Euphoria fallece a los 44 años

"Kevin era tan increíblemente especial que este mundo será menos sin él", decía el comunicado

El producto de televisión murió de forma repentina a los 44 años de edad, hasta el momento se desconocen los detalles de la causa de su muerte.

Además de ser el productor de la famosa serie Euphoria de HBO, trabajó en otras producciones como The Idol, también produjo Operation Endgame, una película escrita por el creador de Euphoria, Sam Levinson, otra película que produjo fue Arbitrage, The Unbearable Weight of Massive Talent, entre otras.