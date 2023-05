Kim Kardashian: Revela el único país donde puede salir tranquila a la calle

"Japón es un país donde todo el mundo es muy respetuoso. Aunque te reconozcan, no te piden fotos. Es una experiencia increíble. Creo que es importante. Me encanta mi vida. Me encanta todo lo que conlleva. No me quejo. Pero ver un pequeño atisbo de eso es muy beneficioso, creo que especialmente para los más pequeños", ha asegurado en el podcast 'On Purpose with Jay Shetty'.

image.png



Kim asegura que sus cuatro hijos con Kanye West saben cómo lidiar con la fama de sus padres a pesar de que tienen edades comprendidas entre los 4 y los 10 años. Todos ellos han crecido con cámaras siguiéndoles allá donde van, bien sea los paparazzi en la calle o las cámaras del reality de su madre en el interior de su hogar, y la celebridad insiste en que lo viven como lo más natural del mundo.

Su primogénita North es la única que se ha rebelado en alguna ocasión pidiendo a gritos que dejen de tomarle fotos cuando está harta, pero Kim asegura que eso es la excepción.

"Me encanta que usen sus voces. Pero también tienen una vida normal y muy alejada de todo eso. Por eso me encanta que mis hermanas y yo hayamos tenido hijos al mismo tiempo. Para que pudieran estar la una con la otra y vivir estas experiencias juntas".

