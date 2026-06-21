La Casa del Dragón 3 ya estrenó: Ryan Condal promete una temporada más brutal y épica

Hoy estrena La Casa del Dragón temporada 3: creador promete una entrega más épica y oscura

La espera terminó para los fanáticos de Poniente. La temporada 3 de La Casa del Dragón se estrena este 21 de junio en la plataforma HBO Max en Estados Unidos y Latinoamérica, mientras que en España llegará durante la madrugada del 22 de junio.

La serie, ambientada en el universo de Game of Thrones, regresa tras dos años de espera, manteniendo una alta expectativa sobre la continuación de la guerra por el Trono de Hierro.

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El showrunner Ryan Condal adelantó que esta nueva temporada estará marcada por un tono más sombrío, a medida que el conflicto entre los bandos de la Danza de los Dragones se intensifica.

La Casa del Dragón: los Targaryen, más divididos que nunca

@HouseofDragon

La guerra interna entre los Targaryen continúa tras los acontecimientos de la temporada anterior, donde los Negros, liderados por Rhaenyra, lograron fortalecer su posición al reclutar nuevos jinetes de dragón.

Este avance estratégico marcará el inicio de nuevos enfrentamientos y una escalada del conflicto hacia Desembarco del Rey.

Una temporada más grande y ambiciosa

Ryan Condal aseguró que el equipo creativo busca elevar todos los aspectos de la producción sin perder el enfoque en la historia y los personajes.

“Queremos hacerlo todo aún más grande… intentamos involucrar al público de una manera dramática”, señaló el showrunner. “Queremos hacerlo todo aún más grande… intentamos involucrar al público de una manera dramática”, señaló el showrunner.

El objetivo, según explicó, es equilibrar el espectáculo visual con una narrativa sólida que mantenga el peso emocional de los personajes.

Lo que se espera de la temporada 3

El creador confirmó que la serie continuará adaptando eventos clave del material original, lo que permitirá desarrollar una historia más intensa y con múltiples giros.

La nueva entrega promete mantener el interés de los fanáticos con conflictos más profundos, traiciones y una guerra cada vez más inevitable en los Siete Reinos.