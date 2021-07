La madre de Britney Spears afirma que su hija solo siente "odio y miedo" hacia su padre

Lynne también ha hecho referencia al "altercado" ocurrido entre Jamie -de quien ella se separó en el año 2002- y el mayor de los dos hijos de Britney, Sean Preston, de 15 años, que llevó al exmarido de la cantante, Kevin Federline, a solicitar con éxito una orden de alejamiento contra su antiguo suegro en 2019.



"De todas las acciones que contribuyeron al fracaso de la relación de mi hija y el Sr. Spears, el altercado físico entre el Sr. Spears y sus hijos menores de edad, mis nietos, fue quizás el más atroz e inexcusable de todos, y destruyó comprensiblemente lo que quedaba de relación entre ellos", ha señalado Lynne.



También ha asegurado que Jamie contrató a un médico especializado en mejorar el rendimiento deportivo de atletas de élite para que le recetara a su hija medicamentos que ella no deseaba tomar.



"Fui testigo de cómo ese mismo médico obligaba a mi hija, con el conocimiento del señor Spears y animado por él, a ingresar en un centro de salud al que no quería acudir, donde la amenazaban con castigarla si no se quedaba para someterse a un tratamiento médico que no deseaba recibir", ha añadido.



En esos documentos, Lynne concluye que su exmarido es "incapaz de anteponer los intereses de mi hija a los suyos propios, tanto a nivel profesional como personal" e insiste en que el hecho de que siga siendo uno de los tutores legales de Britney "no es lo mejor" para la artista, que en la actualidad solo sentiría "odio y miedo" hacia su propio padre.

