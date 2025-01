La Organización Señorita Panamá abre inscripciones para el Miss Universo 2025.

Embed - Organización Señorita Panamá on Instagram: "Si tienes el deseo de ser llamada Panamá en la plataforma de empoderamiento femenino más grande del mundo: Miss Universo, esta oportunidad es para ti. Llena la ficha de inscripción en www.missuniversepanama.org Requisitos básicos: • Contar con nacionalidad panameña. • Ser de sexo femenino. • Tener 18 años o más. • Haber terminado la escuela secundaria. • No haber participado en producciones audiovisuales que cuenten con escenas sexuales. • No tener antecedentes penales. • Tener buen estado de salud y condición física."

