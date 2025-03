La serie para toda la familia que puedes ver en esta Semana Santa y por qué

Con la llegada de Semana Santa, muchas familias buscan contenido que inspire y refuerce su fe. The Chosen, la exitosa serie sobre la vida de Jesús, se presenta como una opción ideal para reflexionar durante estas fechas. Este año, la quinta temporada, titulada The Chosen: Last Supper, llegará a los cines de Panamá el 10 de abril, justo antes de las conmemoraciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.