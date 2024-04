Latin American Music Awards 2024: El negro domina en la alfombra roja

Como es costumbre, los famosos van llegando a la alfombra roja que es dominada por los colores negro, plateado y rojo.

El cantante y compositor colombiano llegó con un traje negro con rayas blancas que ha llamado mucho la atención, incluso algunos dicen que se copió del traje de Anuel que usó en la edición 2023.

View this post on Instagram

Embed - Latin American Music Awards on Instagram: "Si empezamos con ese flow @ryancastrro #LatinAMAs"

La estadounidense ha lucido un traje ceñido a su figura de dos piezas que hace alusión a la reina del Tex Mex, Selena Quintanilla.

Embed - Latin American Music Awards on Instagram: "WE LOVE YOU @iambeckyg #LatinAMAs"