Laura Pausini es nombrada "Persona del Año" en los Latin Grammys 2023

La edición de los Latin Grammys 2023 se llevará a cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Sevilla, España. Será la primera vez que la ceremonia se realice fuera de Estados Unidos, pero no la última. La Académia Latina de la Grabación de igual forma anunció el jueves 4 de mayo de 2023 una sociedad de tres años con la "Junta de Andalucía", que patrocinará la gala de premios del año 2023, la "Semana del Latin Grammy" y otros eventos de la Académia.

Los Latin Grammys 2023 ante el homenaje que se le realizará a Laura Pausini expresaron lo siguiente:

Pausini será reconocida por su carrera como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social que están cerca de su corazón. Su pasión en la interpretación la ha llevado a tener éxitos mundiales en seis idiomas diferentes.

En la trayectoria profesional y artística de la cantante italiana hay que destacar que ha sido ganadora de múltiples premios internacionales y nacionales en su país de origen Italia. Con su majestuosa y poderosa voz Laura Pausini a lo largo de sus años ha vendido más de 75 millones de discos mundialmente.

Dentro de sus éxitos más sonados están sus interpretaciones como "En cambio no", "Amores extraños", "La soledad", "Te amaré", "Entre tú y mil mares", "It's Not Goodbye" y "Escucha a tu corazón".