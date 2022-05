Liz Baila quiere seguir los caminos de Dios

Actualidad

"Ahora actualmente me encuentro en una evolución, todos tenemos derecho a evolucionar y creo que es momento de sentar cabeza y no lo voy a negar me divertí pero cometí muchos errores y es hora de mirar a Dios, Él me está ayudando a tomar fuertemente el control en mi vida , de mi familia que son las personas que te aman son las que realmente estarán el día de mañana: tu papá, tu mamá , tu pareja, tus hermanos, y algunos pocos amigos son las personas que realmente se preocupan por ti, porque no quieren verte mal quieren verte bien. Me había apartado de Dios: de todo lo que me enseñaron en mi casa , en la iglesia un día, lo guarde lo deje agarrando telarañas pero es momento de sacarlo", añadió Liz Baila.

Nuevo comienzo

Concluyó diciendo: "Estaba haciendo tantas cosas mal, en todos los sentidos , estaba en total desequilibrio, pendiente de cosas que no tenían ningún sentido. A partir de ahora verán a la misma Liz alegre divertida bailando solo que voy a empezar a mostrar una parte de mí que no estaba lista para mostrar y es la parte vulnerable que como ser humano todos tenemos. Todos cometemos errores lo importante es arrepentirnos y volver e empezar de nuevo con Jesucristo amén".