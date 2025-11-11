Lotería Nacional detalla fecha del Gordito del Zodiaco de noviembre de 2025. Telemetro

Por Ana Canto El sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de noviembre se jugará el viernes 21 de noviembre, informó la Lotería Nacional de Beneficencia, con el objetivo de brindar mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes.

No olvides adquirir tus producto. Podrías ganar más de un millón de balboas con una inversión de tan solo B/. 2.00.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse