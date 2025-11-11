Lotería Nacional detalla fecha del Gordito del Zodiaco de noviembre

El sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de noviembre se jugará el viernes 21 de noviembre, informó la Lotería Nacional de Beneficencia, con el objetivo de brindar mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes.
Gordito del Zodiaco: ¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?
- Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
- Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
- Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.
Cómo ver el sorteo por TV y online
El sorteo del Gordito del Zodiaco de 21 de noviembre de 2025, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.