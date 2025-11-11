Gordito del Zodiaco Entretenimiento -  11 de noviembre de 2025 - 10:32

Lotería Nacional detalla fecha del Gordito del Zodiaco de noviembre

En el sorteo del Gordito del Zodiaco de noviembre se podrá ganar más de un millón de balboas con una inversión de tan solo B/. 2.00.

Ana Canto
Por Ana Canto

El sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de noviembre se jugará el viernes 21 de noviembre, informó la Lotería Nacional de Beneficencia, con el objetivo de brindar mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes.

No olvides adquirir tus producto. Podrías ganar más de un millón de balboas con una inversión de tan solo B/. 2.00.

Gordito del Zodiaco: ¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?

  • Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
  • Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
  • Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.

Cómo ver el sorteo por TV y online

El sorteo del Gordito del Zodiaco de 21 de noviembre de 2025, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

