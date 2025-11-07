Rubén Blades y Roberto Delgado nominados al Grammy 2026 por "Fotografías"

El salsero panameño Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta fueron nominados este viernes a los Premios Grammy 2026 , en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina Tropical, por su más reciente producción discográfica “Fotografías”.

La Academia de Grabación anunció los nominados en las 95 categorías de la edición número 68 de los premios, que reconocen lo mejor de la música a nivel mundial.

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta fueron nominados al Grammy

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986909047535145428&partner=&hide_thread=false La Academia de Grabación anunció este viernes los nominados en las 95 categorías de los Premios Grammy.



El salsero panameño Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta están nominados en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina Tropical con “Fotografías”, en la que también… pic.twitter.com/2DzoKFrrGi — Telemetro Reporta (@TReporta) November 7, 2025

En la categoría donde compiten los panameños también figuran Gloria Estefan, Grupo Niche, Alain Pérez y Gilberto Santa Rosa, todos reconocidos exponentes del género tropical.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California, y contará con la participación de grandes artistas internacionales. Rubén Blades, quien ya acumula múltiples Grammy y Latin Grammy en su trayectoria, vuelve a representar a Panamá en uno de los escenarios más prestigiosos de la industria musical.