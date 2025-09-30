Panamá Entretenimiento -  30 de septiembre de 2025 - 09:14

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver los resultados del sorteo miercolito

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo miercolito correspondiente al 1 de octubre de 2025. Mira dónde ver el sorteo.

Telemetro

¿A qué hora inicia el sorteo del 1 de octubre?

El sorteo miercolito del 1 de octubre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 1 de octubre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

