Marc Anthony celebra junto a su ex la graduación de su hijo

Marc Anthony, un padre orgulloso que no se olvida de ninguno de sus hijos

El salsero, Marc Anthony está que la alegría que siente no cabe en su pecho y es que, uno de sus hijos alcanzó una meta muy importante en su vida

Así es, se trata de Cristian Muñiz, el hijo mayor de la ex pareja Marc Anthony y Dayanara Torres, está oficialmente graduado de la universidad.

Tras cuatro años de esfuerzo y dedicación, el joven de 22 años se graduó de la carrera de ilustración de la prestigiosa escuela de arte Parsons, en Nueva York.

Para la ocasión, el cantante no asistió con su actual esposa Nadia Ferreira, quien también comparte ser una Miss como la primera esposa de Marc Anthony, Dayanara Torres.

Para la ocasión, Dayanara utilizo un vestido color lavanda con manga corta y unos stilletos de pulsera. Además aprovechó para dedicarle unas palabas a través de sus redes sociales. "Demasiadas emociones. Mi Kitian you did it! Todo lo que te propones lo logras, con sacrificio, esfuerzo y dedicación. Te mereces cada bendición que recibes. Tu talento está más allá de las palabras.", escribió la orgullosa madre.

Por su parte, el también famoso padre escribió: "Amo a mis hijos hasta la luna y de vuelta y podemos celebrarte hoy."