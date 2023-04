Marc Anthony y Nadia Ferreira se burlan de supuesto divorcio

Todo comenzó en el programa Chisme No Like, en el que sus presentadores aseguraron que Marc Anthony y Nadia Ferreira estaban separados.

"Ella está en Miami, él está en otro lado. Él se la quiere sacar del lado evidentemente se casaron porque ella está embarazada y él no tiene problema de pagar tanto dinero hasta que ella se consiga otro hombre”, dijo Javier Ceriani, presentador de Chisme No Like.

Marc Anthony desmiente separación de Nadia Ferreira

La reacción del cantante no se hizo esperar. Marc Anthony publicó una fotografía junto a Nadia Ferreira con una gran sonrisa en sus rostros, mientras que el texto solo fueron carcajadas y emojis de risa.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron el sábado 28 de enero en el Pérez Art Museum de Miami, donde la pareja estuvo acompañada de amigos y familiares cercanos; así como también de figuras del espectáculo como Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solis, la familia Beckham (David ejerció como padrino de boda); Luis Fonsi, Lim Manuel Miranda y Salma Hakek.

Un par de semanas después, específicamente el 14 de febrero, Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron que estaban en espera de su primer hijo como pareja.