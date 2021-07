Margot Robbie atribuye a la pandemia su decisión de "bajar el ritmo"

"No sé exactamente si ha sido porque ahora estoy en mis 30 o porque la vida ha dado un giro bastante extraño. Durante la crisis de la Covid, he estado en casa más que nunca en toda mi vida. Desde que tengo uso de razón y hasta ahora, creo que no había dejado de recorrer kilómetros y de moverme a la velocidad de un avión", ha confesado en el nuevo número de la edición británica de la revista Vogue.



Asimismo, Margot ha tenido tiempo de sobra durante estos meses para terminar de apuntalar sus futuras prioridades artísticas, entre las que sin duda destaca su ambicioso proyecto de debutar en la dirección y también la de seguir aprendiendo en su objetivo de convertirse en guionista cinematográfica.



"Quiero dirigir, eso seguro, y también me gustaría probar suerte con la escritura. Estamos hablando de dos retos enormes que, sinceramente, podrían no salirme bien. Creo además que dirigir es un privilegio y no un derecho de los artistas. Pero llevo años con una historia concreta en la cabeza. Entonces necesito tomar papel y un bolígrafo para ver si es ridícula o no", ha señalado.

