Margot Robbie se retira temporalmente de la actuación por Barbie

Lo que pocos saben es que Robbie lleva un año sin trabajar en pantalla pero si ha estado detrás de cámara.

De hecho, la cineasta ha estado involucrada en ‘Saltburn: El Laberinto’, una de las cintas entre las favoritas al Oscar, y prepara también el regreso de ‘Ocean’s Eleven’ con Ryan Gosling.

“Creo que debería desaparecer de las pantallas por un tiempo. Sinceramente, si hiciera otra película demasiado pronto, la gente diría: “¿Ella otra vez? Acabamos de pasar un verano entero con ella” .

Margot Robbie quiere ser directora de cine

Así mismo, la actriz ha revelado sus ganas de dirigir. “Creo que he querido dirigir desde hace siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no un derecho. He estado trabajando poco a poco en la idea de que me he ganado el derecho a dirigir y me siento cerca de creérmelo”.

“He trabajado con muchos directores increíbles y he aprendido mucho de ellos. A veces participo en sus películas para ver cómo dirigen y en el set es muy divertido verles acercarse a mí para preguntar cómo lo hacen otros. En ese momento te das cuenta de que muchos directores no saben cómo trabajan los demás, pero yo sí. Lo he visto de primera mano”.