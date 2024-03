Matthew Perry: Se revelan detalles maquiavélicos de su testamento

Los documentos legales también indicaban que Perry no quería que ningún hijo que hubiera tenido tuviera derecho a su fortuna. "He omitido intencionalmente de este testamento y del fideicomiso cualquier disposición para cualquiera de mis herederos, descendientes, parientes u otras personas que no están nombradas", señaló el actor en una copia firmada de su testamento, que se incluyó en la presentación. "Tampoco proporciono intencionalmente a ningún hijastro o hijo adoptivo que tenga ahora o que pueda adquirir más adelante".

¿Quiénes son los herederos de Matthew Perry?

Su padre, John Perry , su madre, Suzanne Morrison , su media hermana, Caitlin Morrison y su exnovia, Rachel Dunn , con quien salió durante dos años antes de su ruptura en 2005 , figuraban como beneficiarios del fideicomiso.