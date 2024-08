Mayer Mizrachi, Donovan Mitchell y Sech compartieron momentos especiales en Panamá

Le podría interesar: El alcalde Mayer Mizrachi solicita a la directora ejecutiva de X abrir una sede en Panamá

A través de sus redes sociales, el alcalde Mayer Mizrachi compartió una foto con la estrella de la NBA Donovan Mitchell y el cantante panameño Sech durante el evento de inauguración.

"Espero que hayas disfrutado Panamá, @spidadmitchell. Estás en buenas manos con @sechmusic," escribió Mayer Mizrachi en su publicación de Instagram.

