Mr. Beast, ¿por qué es tendencia en redes sociales?

El reconocido youtuber ha invitado a sus seguidores y a los nuevos a compartir en sus historias el anuncio del giveaway. Así que Instagram está inundado de publicaciones de Mr. Beast.

Además de los participantes de la regaladera, también hay muchas marcas que se han sumado a la tendencia generada por el estadounidense. Por supuesto, una lluvia de memes también se han tomado las redes.

Jimmy Donaldson es el nombre real de Mr. Beast. Desde el 2011 arrancó su carrera como youtuber, pero no fue hasta 2017 cuando comenzó su crecimiento. En 2022, logró los 100 mil suscriptores y desde allí su crecimiento ha ido en aumento. Actualmente, su canal tiene 151 mil suscriptores.

La mayoría de sus contenidos en YouTube son retos, en los que el público puede ganarse importantes sumas de dinero. También hay vídeos de ayuda, por ejemplo uno de los más recientes que lleva por título mil personas sordas oyen por primera vez.

1,000 Deaf People Hear For The First Time