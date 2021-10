Mr. Saik: "Yo no quiero que mis hijos sean de cristal"

¿Amor, tú te diste cuenta que ahora tenemos montón de gente que quiere criar a nuestros hijos, que nos quiere decir como criar al Titi, cuánto te han mandado para la manutención del pelao?. Ahora quieren venir a ser los más santos, lo que más risa me da es que son gente que a lo mejor no le dan ni cariño a sus hijos, no están por sus hijos pero están por los hijos ajenos. Yo siempre he dicho que la gente es estúpida, le gusta estar opinando de lo ajeno y no miran la paz en su hijo ", inició relatando al Sr. Saik.